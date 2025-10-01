Zootropolis 2 il regista giustifica il gap di 9 anni dal primo film | Non eravamo obbligati a fare un sequel

Jared Bush, regista in coabitazione con Byron Howard del seguito Disney, ha spiegato il motivo per cui sono passati quasi dieci anni dal primo film. Jared Bush, sceneggiatore e co-regista di Zootropolis 2, ha spiegato il motivo del periodo di quasi dieci anni trascorso dal primo film, uscito nel 2016, al sequel. Il primo capitolo fu un enorme successo globale, con oltre 1 miliardo di dollari incassato in tutto il mondo e l'Oscar al miglior film d'animazione. Perché sono trascorsi nove anni per il sequel di Zootropolis? "Non c'è una formula precisa, direi, mentre guardiamo al futuro e decidiamo quali storie raccontare" ha spiegato Bush in merito al tempo trascorso tra un film e l'altro "Tutto nasce davvero dalla passione dei filmmaker. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

