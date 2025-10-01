Zola | Ryder Cup come lo scudetto al Napoli Gli incontri con i reali e lo sfottò a Trump
Gianfranco Zola ha vinto la scorsa settimana la Ryder Cup di golf facendo parte del team Europe in qualità di tuttofare e mettendo a disposizione l’esperienza maturata nel mondo dello sport. A pochi giorni dal trionfo, l’ex calciatore del Napoli ha rilasciato una lunga ed interessante intervista alla Gazzetta in cui ha parlato di numerosi argomenti tra cui, appunto, la parentesi vincente a New York. L’intervista di Zola alla Gazzetta. A che cosa possiamo paragonare l’emozione di vincere la Ryder? «È come la coppa del Mondo. Certo, nello scudetto a Napoli ero protagonista, però il paragone a livello di emozione ci sta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Zola: "Alla Ryder Cup ero di fianco a Trump ma guardavo Jordan. Volevo chiedergli una foto ma..."
