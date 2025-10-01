Gianfranco Zola ha vinto la scorsa settimana la Ryder Cup di golf facendo parte del team Europe in qualità di tuttofare e mettendo a disposizione l’esperienza maturata nel mondo dello sport. A pochi giorni dal trionfo, l’ex calciatore del Napoli ha rilasciato una lunga ed interessante intervista alla Gazzetta in cui ha parlato di numerosi argomenti tra cui, appunto, la parentesi vincente a New York. L’intervista di Zola alla Gazzetta. A che cosa possiamo paragonare l’emozione di vincere la Ryder? «È come la coppa del Mondo. Certo, nello scudetto a Napoli ero protagonista, però il paragone a livello di emozione ci sta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zola: «Ryder Cup come lo scudetto al Napoli. Gli incontri con i reali e lo sfottò a Trump»