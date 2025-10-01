Zola | Alla Ryder Cup ero di fianco a Trump ma guardavo Jordan Volevo chiedergli una foto ma
Da ex stella del calcio a rider di Molinari alla mitica sfida Europa-Usa, Gianfranco racconta la sua nuova vita: "Vialli mi ha fatto scoprire il golf, è stato subito amore. La coppa vinta? Come lo scudetto a Napoli". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: zola - ryder
Zola alla Ryder Cup fa l’autista del golfista Molinari e supporta il Team Europe (Telegraph)
Ryder Cup, Zola sarà autista di Molinari sul golf cart del team Europe: come è fatto il Club Car Onward
Per provare a vincere la Ryder Cup, il Team Europa ha acquistato anche Gianfranco Zola. - X Vai su X
Un “passaggio” d’eccezione per Francesco Molinari alla Ryder Cup 2025: al suo fianco Gianfranco Zola, fuoriclasse senza tempo e grande appassionato di golf. - facebook.com Vai su Facebook
Zola: "Alla Ryder Cup ero di fianco a Trump ma guardavo Jordan. Volevo chiedergli una foto ma..." - Usa, Gianfranco racconta la sua nuova vita: "Vialli mi ha fatto scoprire il golf, è stato subito amore. Riporta gazzetta.it
Zola, da campione del calcio ad autista di Molinari nella Ryder Cup di golf - L’ex giocatore della Nazionale scelto per guidare la vettura del vice capitano del team Europe, suo grande amico ... Si legge su repubblica.it