Zola | Alla Ryder Cup ero di fianco a Trump ma guardavo Jordan Volevo chiedergli una foto ma

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ex stella del calcio a rider di Molinari alla mitica sfida Europa-Usa, Gianfranco racconta la sua nuova vita: "Vialli mi ha fatto scoprire il golf, è stato subito amore. La coppa vinta? Come lo scudetto a Napoli". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

zola alla ryder cup ero di fianco a trump ma guardavo jordan volevo chiedergli una foto ma

© Gazzetta.it - Zola: "Alla Ryder Cup ero di fianco a Trump ma guardavo Jordan. Volevo chiedergli una foto ma..."

In questa notizia si parla di: zola - ryder

Zola alla Ryder Cup fa l’autista del golfista Molinari e supporta il Team Europe (Telegraph)

Ryder Cup, Zola sarà autista di Molinari sul golf cart del team Europe: come è fatto il Club Car Onward

zola ryder cup eroZola: "Alla Ryder Cup ero di fianco a Trump ma guardavo Jordan. Volevo chiedergli una foto ma..." - Usa, Gianfranco racconta la sua nuova vita: "Vialli mi ha fatto scoprire il golf, è stato subito amore. Riporta gazzetta.it

zola ryder cup eroZola, da campione del calcio ad autista di Molinari nella Ryder Cup di golf - L’ex giocatore della Nazionale scelto per guidare la vettura del vice capitano del team Europe, suo grande amico ... Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Zola Ryder Cup Ero