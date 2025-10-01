Zinzi Lega | Solidarietà agli agenti della Polfer di Caserta feriti in servizio
Tempo di lettura: < 1 minuto “Questa mattina insieme al Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni abbiamo incontrato in Questura a Caserta, alla presenza del Questore Andrea Grassi, gli agenti della Polfer rimasti feriti nei giorni scorsi durante un intervento in difesa di una donna senza fissa dimora. Insieme a loro ho voluto portare personalmente la mia vicinanza e quella di tutta la Lega, esprimendo gratitudine per il coraggio e il senso del dovere che hanno dimostrato. Ringrazio il Sottosegretario Molteni per la sua presenza a Caserta, segno concreto dell’attenzione che il Governo e il Ministero dell’Interno riservano alle Forze dell’Ordine e alle esigenze del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: zinzi - lega
