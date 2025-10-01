Zielinski sicuro | Inter noi possiamo vincere tutto! Ora serve questa cosa per dare continuità ai risultati

Zielinski: «L'Inter ha qualità per vincere tutto, ma serve impegno in ogni gara» Dopo il convincente 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, a parlare nel postpartita è stato Piotr Zielinski, centrocampista polacco arrivato in estate per rafforzare il centrocampo dell'Inter. Intervistato da Sky Sport, Zielinski ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra,

