Zielinski sicuro | Inter noi possiamo vincere tutto! Ora serve questa cosa per dare continuità ai risultati

Calcionews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zielinski: «L’Inter ha qualità per vincere tutto, ma serve impegno in ogni gara» Dopo il convincente 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, a parlare nel postpartita è stato Piotr Zielinski, centrocampista polacco arrivato in estate per rafforzare il centrocampo dell’Inter. Intervistato da Sky Sport, Zielinski ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

zielinski sicuro inter noi possiamo vincere tutto ora serve questa cosa per dare continuit224 ai risultati

© Calcionews24.com - Zielinski sicuro: «Inter, noi possiamo vincere tutto! Ora serve questa cosa per dare continuità ai risultati»

In questa notizia si parla di: zielinski - sicuro

zielinski sicuro inter possiamoZielinski a InterTV: “Ecco cosa posso dare di più all’Inter in questa stagione” - Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Cristian Chivu che adesso dovranno affrontare l'ultimo ostacolo pri ... Riporta msn.com

zielinski sicuro inter possiamoInter, il ruolo di Bisseck e Zielinski: quale sarà la loro gestione - Chivu fa chiarezza sulla gestione di Bisseck e Zielinski ... Scrive fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Zielinski Sicuro Inter Possiamo