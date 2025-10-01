Zielinski in zona mista | L’Inter ha qualità ora siamo pronti per lottare per lo scudetto

Piotr Zielinski ha parlato in zona mista del momento dell’Inter e del suo ruolo nella squadra dopo il successo per 3-0 contro lo Slavia Praga. Piotr Zielinski, centrocampista dell’ Inter e tra i protagonisti della vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella mixed zone del Meazza, rispondendo alle domande dei giornalisti e analizzando la sua performance e quella della squadra. Il centrocampista polacco ha commentato anche la stagione della squadra di Cristian Chivu, le sfide in campionato e la competizione europea, sottolineando la voglia di fare bene e l’obiettivo di lottare per lo scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

