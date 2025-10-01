Zielinski dopo il 3-0 contro lo Slavia Praga | Abbiamo fatto una grande partita vogliamo di più
Zielinski, centrocampista polacco dell’Inter, è rimasto soddisfatto dalla prova contro lo Slavia Praga: il commento dell’ex Napoli. Piotr Zielinski, centrocampista dell’ Inter, ha parlato a Sport.tv dopo la vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, sottolineando l’importanza del risultato e l’atteggiamento giusto mostrato dalla squadra. Zielinski ha commentato la prestazione della squadra e ha evidenziato come l’ Inter sia riuscita a vincere dimostrando forza e determinazione. La vittoria ha confermato la crescita della squadra, che ha mostrato compattezza sia in attacco che in difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: zielinski - dopo
Zielinski Inter, polemica in Polonia per la foto con Ronaldo dopo la sconfitta per 5-1: le parole dell’ex Nazionale Tomasz Iwan
Zielinski Inter, dopo la stagione deludente si aprono le porte dell’addio: il club sta spingendo per venderlo in quel campionato!
Calciomercato Inter, da Zielinski a Frattesi: chi può partire dopo l’arrivo di Diouf?
: “ “ Le parole di Piotr Zielinski dopo il successo per 3-0 dell’Inter contro lo Slavia Praga ? @tancredipalmeri #sportitalia #inter #zielinski - X Vai su X
L’unica nota negativa della serata è Davide Frattesi. In estate si diceva fosse al centro del progetto. Dopo 2 quasi 2 mesi é finito dietro Zielinski nelle gerarchie. Che ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
Zielinski sicuro: «Inter, noi possiamo vincere tutto! Ora serve questa cosa per dare continuità ai risultati» - Zielinski: «L’Inter ha qualità per vincere tutto, ma serve impegno in ogni gara» Dopo il convincente 3- Lo riporta calcionews24.com
Inter-Slavia Praga 3-0 risultato finale: squillo nerazzurro, arriva la quarta vittoria - Dopo il successo al debutto in casa dell'Ajax, i nerazzurri vanno a caccia del bis per continuare la marcia nella classifica ... Come scrive fcinter1908.it