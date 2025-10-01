Zielinski, centrocampista polacco dell’Inter, è rimasto soddisfatto dalla prova contro lo Slavia Praga: il commento dell’ex Napoli. Piotr Zielinski, centrocampista dell’ Inter, ha parlato a Sport.tv dopo la vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, sottolineando l’importanza del risultato e l’atteggiamento giusto mostrato dalla squadra. Zielinski ha commentato la prestazione della squadra e ha evidenziato come l’ Inter sia riuscita a vincere dimostrando forza e determinazione. La vittoria ha confermato la crescita della squadra, che ha mostrato compattezza sia in attacco che in difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski dopo il 3-0 contro lo Slavia Praga: «Abbiamo fatto una grande partita, vogliamo di più»