Zielinski ad Inter TV manifesta tutto il proprio entusiasmo per i tre punti guadagnati nella sfida di questa sera a San Siro. Dopo la vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter TV, esprimendo la sua soddisfazione per la prestazione della squadra e per il suo ritorno da titolare. Il centrocampista polacco ha sottolineato come questa vittoria sia stata fondamentale per il cammino dell’ Inter, ma anche come ci sia ancora molto lavoro da fare per migliorare ulteriormente. Zielinski ha commentato così la prestazione della squadra: «Era fondamentale vincere, abbiamo dimostrato la nostra forza. 🔗 Leggi su Internews24.com

Zielinski ad Inter TV dopo il match contro lo Slavia Praga: «Vogliamo continuare così, posso fare di più»