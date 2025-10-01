Zielinski ad Inter TV dopo il match contro lo Slavia Praga | Vogliamo continuare così posso fare di più
Zielinski ad Inter TV manifesta tutto il proprio entusiasmo per i tre punti guadagnati nella sfida di questa sera a San Siro. Dopo la vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter TV, esprimendo la sua soddisfazione per la prestazione della squadra e per il suo ritorno da titolare. Il centrocampista polacco ha sottolineato come questa vittoria sia stata fondamentale per il cammino dell’ Inter, ma anche come ci sia ancora molto lavoro da fare per migliorare ulteriormente. Zielinski ha commentato così la prestazione della squadra: «Era fondamentale vincere, abbiamo dimostrato la nostra forza. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: zielinski - inter
Zielinski Inter, polemica in Polonia per la foto con Ronaldo dopo la sconfitta per 5-1: le parole dell’ex Nazionale Tomasz Iwan
Zielinski Inter, messaggio carico sui social al rientro ad Appiano: «Nuova stagione – nuova energia!»
A Chivu serve un mediano: Zielinski lascia l'Inter? Frendrup in testa, poi c'è Keita
? #Inter - #Zielinski in zona mista: “C’è la consapevolezza di essere forti, abbiamo tanta qualità. #Chivu è bravissimo e i risultati già si vedono. Quest’anno faremo di tutto per vincere dei trofei. #Lautaro? Per noi è fondamentalmente" #InterSlavia @calciom - X Vai su X
GDS - #Chivu cambia l'Inter, almeno quattro novità contro l'Ajax: promozione di Martinez, tornano Dimarco e Sucic, spazio a Bisseck e De Vrij, occhio pure a Zielinski - facebook.com Vai su Facebook
L'Inter può arrivare in fondo a tutto? Zielinski: "Le qualità ci sono, ma non sarà facile" - Il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League vinto per 3- Lo riporta tuttomercatoweb.com
DIRETTA/ Inter Slavia Praga (risultato 0-0) video streaming tv: Zielinski e Sucic, via! (30 settembre 2025) - Diretta Inter Slavia Praga streaming video tv, oggi 30 settembre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League. ilsussidiario.net scrive