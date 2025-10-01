zia caterina e il suo taxi per il meyer la onlus si trasforma in fondazione

Più ascolto, più sostegno e più accoglienza per i pazienti oncologici e le persone fragili. Nasce la Fondazione Zia Caterina, un nuovo ente che vuole offrire aiuto concreto e umano a chi attraversa momenti difficili, con un’attenzione particolare a chi è colpito dal cancro. La Fondazione raccoglie l’eredità e l’esperienza di Caterina Bellandi, conosciuta da tutti come Zia Caterina, che da anni a bordo del suo taxi coloratissimo, Milano 25, accompagna i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie portando sorrisi, ascolto e calore. Con questo nuovo progetto, la sua missione diventa più ampia e strutturata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

