Zhegrova Juve, il piano per il kosovaro: avrà spazio con Villarreal e Milan, ma il suo pieno recupero è atteso per metà ottobre. Un recupero graduale, senza forzature, con un obiettivo ben preciso. La Juventus ha stilato una tabella di marcia chiara per il pieno reinserimento di Edon Zhegrova. Come riportato da Tuttosport, il talento kosovaro sarà un’arma a disposizione di Igor Tudor per le super sfide contro Villarreal e Milan, ma il suo impiego verrà gestito con estrema cautela. Il traguardo per rivederlo al 100% è già fissato. Zhegrova Juve: un recupero senza fretta. Dopo il lunghissimo stop che lo ha tenuto lontano dai campi, Zhegrova ha bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione e il ritmo partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Zhegrova Juve, rivelazione dalla Continassa: a partire da quella data potrà essere utilizzato a pieni giri da Tudor! Novità sul kosovaro