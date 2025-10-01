Zhegrova Juve rivelazione dalla Continassa | a partire da quella data potrà essere utilizzato a pieni giri da Tudor! Novità sul kosovaro
Zhegrova Juve, il piano per il kosovaro: avrà spazio con Villarreal e Milan, ma il suo pieno recupero è atteso per metà ottobre. Un recupero graduale, senza forzature, con un obiettivo ben preciso. La Juventus ha stilato una tabella di marcia chiara per il pieno reinserimento di Edon Zhegrova. Come riportato da Tuttosport, il talento kosovaro sarà un’arma a disposizione di Igor Tudor per le super sfide contro Villarreal e Milan, ma il suo impiego verrà gestito con estrema cautela. Il traguardo per rivederlo al 100% è già fissato. Zhegrova Juve: un recupero senza fretta. Dopo il lunghissimo stop che lo ha tenuto lontano dai campi, Zhegrova ha bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione e il ritmo partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: zhegrova - juve
Mercato Juve, ricordi Zhegrova? La scelta del Lille sull’attaccante, potrebbe essere questo il suo futuro nelle prossime settimane! L’indiscrezione che ‘avvisa’ i club interessati
Zhegrova Juve, cosa c’è di vero sul possibile ritorno di fiamma: spunta il Marsiglia sul talento del Lille. Il punto
Zhegrova Juve: contatti per l’esterno del Lille, può essere un’opzione per la fine del mercato. Novità importanti nelle gerarchie di Comolli
Doppio impegno cruciale per la Juventus: Tudor punta sulla staffetta Zhegrova-Conceição per 90 minuti di fantasia. #Juventusnews24 #Zhegrova #Conceicao #Tudor #Juve - facebook.com Vai su Facebook
(TS) "Bouaddi dopo Zhegrova? La Juve è interessata al 17enne centrocampista del Lilla" ? https://ow.ly/W2K350X45Z7 - X Vai su X
Zhegrova Juve, il kosovaro scalda i motori: ottimi segnali dalla Continassa, cosa può succedere sabato contro l’Atalanta. Novità - Zhegrova Juve, l’esterno sta dimostrando una crescita di rendimento e spera di aumentare il suo minutaggio a partire dalla sfida con l’Atalanta C’è grande fermento nel reparto avanzato della Juventus, ... Secondo juventusnews24.com
Zhegrova Juve, il kosovaro si candida verso l’Atalanta: in campo alla Continassa per la accelerare verso la forma migliore, cosa può succedere sabato - Zhegrova Juve, l’esterno vuole tornare al top e rinuncia al giorno di riposo: possibile una staffetta con Conceicao contro l’Atalanta La voglia matta di tornare protagonista, di bruciare le tappe e di ... juventusnews24.com scrive