Zen torna a casa l' abbraccio con la moglie | Cosa lascio dentro il carcere? Rabbia e dispiacere Ora mi ricollego con la vita
CITTADELLA - Nel giugno del 2023 aveva detto alla compagna Franca Berto: «Ci vedremo presto». Poco dopo i carabinieri di Cittadella, dove risiede, lo portarono nel carcere di Verona..
In questa notizia si parla di: torna - casa
Zen esce dal carcere e torna a casa: «Ora devo ricollegare la testa e ricostruire la mia vita». La grazia di Mattarella, l'abbraccio con la compagna e il brindisi
Zen torna a casa dopo 2 anni e 4 mesi di carcere: «Ho baciato mia moglie e brindato con una Coca Cola. Oggi sono felice e domani lo sarò ancora di più»