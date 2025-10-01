Zelensky | La centrale di Zaporizhzhia in emergenza da 7 giorni
Presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia si è creata una situazione critica a causa di un'interruzione di corrente. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso video. "È il settimo giorno ormai e tra l'altro, non si è mai verificata un'emergenza simile alla centrale", ha spiegato. "La situazione è critica. A causa dei bombardamenti russi, la centrale è stata scollegata dalla rete elettrica. È alimentata da generatori diesel. I generatori e la centrale non sono progettati per questo e non hanno mai funzionato in questa modalità per così tanto tempo. E abbiamo già informazioni che uno dei generatori è guasto", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: zelensky - centrale
Ucraina: Zelensky, 'situazione critica, centrale Zaporizhzhia fuori uso da una settimana'
Zelensky: "Centrale di Zaporizhzhia in emergenza da sette giorni, situazione critica" | Polonia, arrestato un ucraino arrestato per le esplosioni al gasdotto Nord Stream
Zelensky: «A Zaporizhzhia la situazione è critica, la centrale è in emergenza da 7 giorni»
UCRAINA - Zelensky: "La centrale di Zaporizhzhia in emergenza da 7 giorni" https://ift.tt/7U3cBkM - X Vai su X
#Ucraina , l’allarme di #Zelensky: “Situazione critica” nella centrale #nucleare di #Zaporizhzhia - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Zelensky: "La centrale di Zaporizhzhia in emergenza da 7 giorni" - (LaPresse) Presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia si è creata una situazione critica a causa di un'interruzione di corrente. Segnala stream24.ilsole24ore.com
Zelensky,centrale di Zaporizhzhia in emergenza da 7 giorni - La centrale nucleare di Zaporizhzhia è in emergenza da 7 giorni, scollegata dalla rete elettrica a causa dei bombardamenti russi, funziona con i generatori. Scrive msn.com