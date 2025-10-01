Zazzaroni | L’Inter è fortissima anzi è anche migliorata Chivu? Ecco cosa ha portato

Le parole di Ivan Zazzaroni, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ivan Zazzaroni ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, in vista del prossimo turno di Serie A. Il direttore del Corriere dello Sport ha analizzato il momento dell’ Inter. Di seguito le sue parole. GIUDIZIO SULL’INTER – E’ fortissima. Non ha venduto nessuno e ha acquistato giocatori. E’ migliorata davanti, ha alternative, anche giovani. Chivu ha portato un minimo di serenità. Non ha grande esperienza ma è intelligente. E’ uno che sa fare gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

