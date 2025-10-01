Zazzaroni | L’Inter è fortissima anzi è anche migliorata Chivu? Ecco cosa ha portato
Le parole di Ivan Zazzaroni, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ivan Zazzaroni ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, in vista del prossimo turno di Serie A. Il direttore del Corriere dello Sport ha analizzato il momento dell’ Inter. Di seguito le sue parole. GIUDIZIO SULL’INTER – E’ fortissima. Non ha venduto nessuno e ha acquistato giocatori. E’ migliorata davanti, ha alternative, anche giovani. Chivu ha portato un minimo di serenità. Non ha grande esperienza ma è intelligente. E’ uno che sa fare gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: zazzaroni - inter
Zazzaroni: «Il Como è una splendida anomalia, un modello che investe 100 milioni. Le big invece sono in difficoltà. Inter, Milan e Juve hanno questi problemi»
Zazzaroni e il botta e risposta su Lookman: ‘L’Inter 40 milioni li ha’
Calciomercato Inter, Zazzaroni a sorpresa: «È lui il primo obiettivo»
Pronostici, Caressa-Zazzaroni: “Milan non batte Napoli, pareggia o perde. Cagliari-Inter andrà così” - X Vai su X
Zazzaroni: “Provo a fare un po' di chiarezza, se la verità interessa ancora. Sulla scelta e sul presente di Chivu che non è assolutamente in discussione. Le voci sull'esonero sono cazzate al vento. Tre erano i candidati alla panchina dell'Inter: De Zerbi, Fabrega - facebook.com Vai su Facebook