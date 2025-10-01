Zazzaroni | L’Inter è fortissima anzi è anche migliorata Chivu? Ecco cosa ha portato

Internews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Ivan Zazzaroni, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ivan Zazzaroni  ha parlato a  Maracanà, nel pomeriggio di  TMW Radio, in vista del prossimo turno di  Serie A. Il direttore del Corriere dello Sport ha analizzato il momento dell’ Inter. Di seguito le sue parole. GIUDIZIO SULL’INTER –  E’ fortissima. Non ha venduto nessuno e ha acquistato giocatori. E’ migliorata davanti, ha alternative, anche giovani. Chivu ha portato un minimo di serenità. Non ha grande esperienza ma è intelligente. E’ uno che sa fare gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

zazzaroni l8217inter 232 fortissima anzi 232 anche migliorata chivu ecco cosa ha portato

© Internews24.com - Zazzaroni: «L’Inter è fortissima, anzi è anche migliorata. Chivu? Ecco cosa ha portato»

In questa notizia si parla di: zazzaroni - inter

Zazzaroni: «Il Como è una splendida anomalia, un modello che investe 100 milioni. Le big invece sono in difficoltà. Inter, Milan e Juve hanno questi problemi»

Zazzaroni e il botta e risposta su Lookman: ‘L’Inter 40 milioni li ha’

Calciomercato Inter, Zazzaroni a sorpresa: «È lui il primo obiettivo»

Cerca Video su questo argomento: Zazzaroni L8217inter 232 Fortissima