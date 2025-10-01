Zarrillo energia e poesia | un concerto tra luci spettacolari e grande musica

Non poteva esserci migliore conclusione dei festeggiamenti, in onore di San Giuseppe, Patrono di Bagheria, se non con un grande evento, quale il concerto di Michele Zarrillo, che ha riempito totalmente piazza Madrice. UNA CARRIERA PIENA DI GRANDI SUCCESSI Il cantautore romano, con oltre 4 milioni di dischi venduti, ha saputo conquistare generazioni di fan, grazie alla notevole profondità dei suoi testi, e alla melodia delle sue canzoni. Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, ha lasciato un’impronta indelebile nella musica Italiana, spaziando dalla partecipazione a varie edizioni del Festival di Sanremo, che lo ha visto sempre protagonista, fino a produzioni discografiche e tournee che hanno riscosso, grande successo. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

