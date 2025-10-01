Youtube Premium Lite è disponibile anche in Italia Si risparmia il 43% per vedere i video senza pubblicità

Il nuovo piano da 7.99 euro al mese, in precedenza esclusiva USA, permette di rimuovere le pubblicità dalla maggior parte dei video risparmiando rispetto all'abbonamento tradizionale ma sacrificando varie funzionalità. 🔗 Leggi su Dday.it

