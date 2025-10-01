Youth League Napoli-Sporting 1-1 | un punto che alza il morale degli azzurrini

1 ott 2025

È tempo di Youth League in quel di Cercola. La Primavera del Napoli è riuscita a strappare un punto importante contro lo Sporting CP. In attesa di capire cosa succederà questa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

youth league napoli sportingDiretta Napoli Sporting Lisbona Youth League/ Streaming video tv: azzurri vogliono 3 punti (1 ottobre 2025) - Analisi della diretta Napoli Sporting Lisbona, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... Lo riporta ilsussidiario.net

youth league napoli sportingYouth League-Napoli-Sporting Lisbona 1-1: buon punto per la squadra di Rocco - Dopo la sconfitta contro il Manchester City, il Napoli Primavera pareggia 1- Segnala ilnapolionline.com

