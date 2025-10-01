Young Symphonya | a Somma Vesuviana la rassegna di musica classica più fresca dell’anno

Torna, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, al Teatro Summarte di Somma Vesuviana (Na), “Young Symphonya”, la rassegna di musica classica più fresca e frizzante dell’anno firmata Luna di Seta, con la direzione artistica dei giovanissimi Maestri Simone Giliberti e Giovanni Masi, affiancati dall’esperienza di Massimo Piccolo. Un festival pensato per portare nuova linfa al mondo della classica, con grandi ospiti, giovani talenti e un’atmosfera che unisce musica e convivialità. «Partiremo venerdì 3 ottobre con due rassegne interne a Young Symphonya – racconta Giovanni Masi – “Suoni di Venere”, dove le protagoniste saranno musiciste che hanno vinto concorsi prestigiosi come Rebecca Della Ragione (Premio delle Arti, sezione mandolino) e la soprano Francesca Lo Verso; e “Virtus et Sonus”, che accoglie grandi nomi della scena classica come Luca Signorini, Raffaella Cardaropoli ed Elia Portarena, il più giovane d’Italia all’interno dei Conservatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it