Yildiz Juventus il turco ancora dal primo minuto? Scelta chiara da parte di Tudor | come verrà impiegato questa sera col Villarreal

Yildiz Juventus, sciolto l’ultimo dubbio di formazione: nonostante la stanchezza, il turco guiderà l’attacco bianconero anche stasera. In una  Juventus  in piena emergenza, con i pilastri che cadono uno dopo l’altro, c’è una sola, intoccabile certezza:  Kenan Yildiz. Anche questa sera, nella cruciale e delicatissima sfida di Champions League contro il  Villarreal, il gioiello turco sarà regolarmente al suo posto a guidare l’attacco bianconero.  Igor Tudor  ha sciolto gli ultimi dubbi: al suo leader tecnico, anche se stanco, non si può rinunciare. Yildiz Juve: il leader tecnico sempre in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

