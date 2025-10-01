Yildiz Juventus il turco ancora dal primo minuto? Scelta chiara da parte di Tudor | come verrà impiegato questa sera col Villarreal

Yildiz Juventus, sciolto l’ultimo dubbio di formazione: nonostante la stanchezza, il turco guiderà l’attacco bianconero anche stasera. In una Juventus in piena emergenza, con i pilastri che cadono uno dopo l’altro, c’è una sola, intoccabile certezza: Kenan Yildiz. Anche questa sera, nella cruciale e delicatissima sfida di Champions League contro il Villarreal, il gioiello turco sarà regolarmente al suo posto a guidare l’attacco bianconero. Igor Tudor ha sciolto gli ultimi dubbi: al suo leader tecnico, anche se stanco, non si può rinunciare. Yildiz Juve: il leader tecnico sempre in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, il turco ancora dal primo minuto? Scelta chiara da parte di Tudor: come verrà impiegato questa sera col Villarreal

Probabile formazione #Juventus Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Mckennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. #VillarrealJuve #UCL

C'è troppo Yildiz e poca Juventus: i segnali si ripetono, il 10 va aiutato

