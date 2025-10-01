Yildiz Juve | scadenza attuale nel 2029 ma c’è comunque assoluta priorità per rinnovare Due motivi dietro all’urgenza del club bianconero tutti i retroscena
Yildiz Juve: la scadenza attuale è nel 2029 ma c’è comunque assoluta priorità per il rinnovo. Due motivi legati all’urgenza del club, ecco i retroscena. Un premio al presente, un investimento per il futuro. Il calciomercato Juve accelera per il rinnovo di Kenan Yildiz. Come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza bianconera sta lavorando in maniera concreta per prolungare e adeguare il contratto del suo gioiello, con l’obiettivo di blindarlo e di allontanare le ricche sirene della Premier League. Una mossa strategica, non un’urgenza. La mossa della Signora non nasce da un’urgenza temporale, visto che l’attuale accordo scade nel 2029. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: yildiz - juve
Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri
Yildiz celebrato dalla Juve: il post social dei bianconeri gasa i tifosi ed esalta il 10 bianconero – FOTO
Il tecnico stregato da Yildiz: nuova minaccia per la Juve
#YILDIZ e ALTRI 10, PARLA #LLORENTE, #JUVE IN SPAGNA #SCOUTING & #CHAMPIONS #NEWS #ZAMPINI #GJUST ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE https://youtube.com/live/kx0Ynr2emSk?feature=share… - X Vai su X
Yildiz fidanzato con Natalia: Kenan esce allo scoperto, chi è la ragazza allo Stadium per Juve-Parma - facebook.com Vai su Facebook
Yildiz Juventus, il turco ancora dal primo minuto? Scelta chiara da parte di Tudor: come verrà impiegato questa sera col Villarreal - Yildiz Juventus, sciolto l’ultimo dubbio di formazione: nonostante la stanchezza, il turco guiderà l’attacco bianconero anche stasera In una Juventus in piena emergenza, con i pilastri che cadono uno ... Secondo juventusnews24.com
Yildiz-Juve, si ragiona su un rinnovo da 6 milioni a stagione più bonus - La Juventus vuole blindare Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 della nazionale turca: come riportato da Riccardo Meloni a "Calciomercato. Si legge su tuttojuve.com