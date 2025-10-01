Yildiz Juve | scadenza attuale nel 2029 ma c’è comunque assoluta priorità per rinnovare Due motivi dietro all’urgenza del club bianconero tutti i retroscena

Yildiz Juve: la scadenza attuale è nel 2029 ma c’è comunque assoluta priorità per il rinnovo. Due motivi legati all’urgenza del club, ecco i retroscena. Un premio al presente, un investimento per il futuro. Il calciomercato Juve accelera per il rinnovo di Kenan Yildiz. Come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza bianconera sta lavorando in maniera concreta per prolungare e adeguare il contratto del suo gioiello, con l’obiettivo di blindarlo e di allontanare le ricche sirene della Premier League. Una mossa strategica, non un’urgenza. La mossa della Signora non nasce da un’urgenza temporale, visto che l’attuale accordo scade nel 2029. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

