Yildiz ha già segnato un record con la Juve in Champions | è successo nel match d’esordio col Borussia Dortmund Il dato del gioiello turco che ha riscritto la storia bianconera

Yildiz ha già stabilito un record con la Juve in Champions League: cos'è accaduto nel match col Borussia Dortmund. Il dato che ha riscritto la storia. Un'altra notte da protagonista, un'altra notte da record. La prestazione scintillante di Kenan Yildiz nell'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund non è stata solo decisiva, ma lo ha proiettato di diritto nella storia della Juve e del calcio turco. Un gol e un assist che hanno acceso la serata e hanno stabilito un doppio, incredibile primato di precocità. Il più giovane di sempre, per la Juve e per la Turchia. A soli 20 anni e 135 giorni, Kenan Yildiz è diventato il più giovane giocatore nella storia della Juventus a segnare e fornire un assist nella stessa partita di Champions League.

