Yildiz ha già segnato un record con la Juve in Champions | è successo nel match d’esordio col Borussia Dortmund Il dato del gioiello turco che ha riscritto la storia bianconera
Yildiz ha già stabilito un record con la Juve in Champions League: cos’è accaduto nel match col Borussia Dortmund. Il dato che ha riscritto la storia. Un’altra notte da protagonista, un’altra notte da record. La prestazione scintillante di Kenan Yildiz nell’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund non è stata solo decisiva, ma lo ha proiettato di diritto nella storia della Juve e del calcio turco. Un gol e un assist che hanno acceso la serata e hanno stabilito un doppio, incredibile primato di precocità. Il più giovane di sempre, per la Juve e per la Turchia. A soli 20 anni e 135 giorni, Kenan Yildiz è diventato il più giovane giocatore nella storia della Juventus a segnare e fornire un assist nella stessa partita di Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: yildiz - segnato
SUI GIORNALI COME SEMPRE , 2 PESI E DUE MISURE : Yildiz 20 anni, 88 presenze in 1ª squadra, ha segnato in TUTTE le competizioni, 18 gol e 15 assist. Buon giocatore. PioEsposito 20 anni, le presenze in 1ª squadra si contano sulle dita di una ma - facebook.com Vai su Facebook
"Col doppio effetto diventa imparabile! Complimenti ancora per il gol!" "Grazie! Mille grazie! Complimenti anche per il tuo!" 13 settembre 1995 ? 16 settembre 2025 Esattamente 30 anni (e 3gg) dopo, #Yildiz ha segnato "alla #DelPiero" contro lo stesso - X Vai su X
Stessa squadra, stesso gol 30 anni dopo: Yildiz segna come Del Piero al Borussia Dortmund - Trent'anni dopo il gol capolavoro di 'Pinturicchio', il fantasista turco segna una rete fotocopia contro i tedeschi. Secondo sport.tiscali.it
Yildiz e Del Piero guardano i loro gol allo Sky Sport Skill dopo Juve Dortmund. VIDEO - 30 anni dopo, Kenan Yildiz ha segnato al Borussia Dortmund un gol identico a quello di Alessandro Del Piero, realizzato sempre contro i gialloneri: due meravigliosi destri a giro a scendere sul ... Lo riporta sport.sky.it