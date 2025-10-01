Yildiz a Sky | Non sono stanco voglio giocare e sono pronto Il Villarreal è una squadra molto forte ecco su cosa stiamo lavorando con Tudor

Kenan Yildiz ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Igor Tudor ha parlato prima di Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Sky. VILLARREAL – «È una squadra molto tattica, ma anche molto forte. Sarà una gran partita». STANCHEZZA – «Io gioco, non sono stanco, voglio giocare e sono pronto». SU COSA LAVORA TUDOR – «Dobbiamo essere più continui nell’ambito della partita, perché abbiamo iniziato bene la partita contro l’Atalanta, ma come ha detto l’allenatore non puoi giocare i 90 minuti al meglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

