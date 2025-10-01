Xmas Comics & Games | fumetti cosplay e fantasy tra Angeli e Demoni all' Oval Lingotto di Torino

L'appuntamento invernale più atteso per gli amanti della cultura pop è pronto a tornare. L'undicesima edizione di Xmas Comics & Games si svolgerà il 13 e 14 dicembre all'OvalLingotto Fiere di Torino, trasformando la città in un crocevia di fumetti, giochi, videogiochi, cosplay, cinema e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

