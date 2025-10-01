Xbox Game Pass riceve circa 100 nuovi giochi nei tre livelli | ecco la lista completa

Xbox Game Pass entra in una nuova fase con l’arrivo di tre livelli di abbonamento — Essential, Premium e Ultimate — e un aumento dei prezzi che ha fatto discutere la community. A compensare il rincaro c’è però una notizia che entusiasma gli abbonati: il catalogo del servizio si è arricchito di circa 100 nuovi giochi, disponibili da subito a seconda del tier scelto. Scopriamo qui sotto i giochi aggiunti ad Ultimate in questo primo ottobre: Hogwarts Legacy (Cloud, PC e Console). Assassin’s Creed II (PC). Assassin’s Creed III Remastered (Cloud, PC e Console). Assassin’s Creed IV Black Flag (Cloud, PC e Console). 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox Game Pass riceve circa 100 nuovi giochi nei tre livelli: ecco la lista completa

In questa notizia si parla di: xbox - game

Xbox e il problema del game pass: otto anni senza soluzione

Miglior sistema di combattimento RPG nel gioco gratis di Xbox Game Pass 2025

Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi gratis di Luglio 2025

Xbox Game Pass è redditizio, ribadisce Sarah Bond di Xbox, parlando anche dei piani per il futuro - X Vai su X

Xbox IT. . Take to the skies of Japan ? Xbox Play Anywhere Microsoft Flight Simulator World Update 20: Japan è disponibile da oggi con @XboxGamePass: xbx.lv/3VvoyDn | #XboxTokyoGameShow - facebook.com Vai su Facebook

Che botta! Xbox Game Pass aumenta fino a 27€ al mese, via le esclusive al day-one dai piani base - Xbox Game Pass aumenta fino a 27€ al mese, e solo il piano più costoso ha le esclusive Xbox al day- Scrive smartworld.it

Xbox rivoluziona Game Pass: aumento dei prezzi, piani Essential, Premium e Ultimate e grandi novità - Microsoft ha annunciato oggi il più grande aggiornamento di Xbox Game Pass dalla sua nascita nel 2017, introducendo tre nuovi piani su misura per offrire maggiore flessibilità e valore ai giocatori: E ... Riporta it.ign.com