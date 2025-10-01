Xbox Game Pass Microsoft annuncia un aumento di prezzo del 50% nuovi tier e tante novità
Microsoft ha ufficializzato una delle più grandi revisioni di sempre per Xbox Game Pass, introducendo nuove formule ed un aumento significativo dei prezzi. La notizia che ha colpito di più i giocatori è il rincaro di Game Pass Ultimate, che sale da 19,99$ a 29,99$ al mese, un incremento del 50%. L’azienda giustifica la decisione con l’aggiunta di numerosi contenuti e benefici extra, trasformando il servizio in una piattaforma ancora più ampia e flessibile. La nuova struttura si basa su tre piani. Il primo è Essential, pensato per chi vuole un catalogo di base a prezzo contenuto. Offre oltre 50 giochi giocabili su console, PC e cloud, accesso al multiplayer online e vantaggi in titoli popolari come League of Legends e Overwatch 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it
