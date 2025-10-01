Xbox Game Pass boom delle richieste di cancellazione dopo gli aumenti di prezzi il sito va in crash
L’ultima rimodulazione dei prezzi di Xbox Game Pass non è stata accolta con entusiasmo dagli utenti, ed anzi subito dopo l’annuncio degli aumenti, molti abbonati hanno deciso di cancellare la propria sottoscrizione al servizio, intasando i server Microsoft. La pagina ufficiale per gestire le sottoscrizioni è infatti risultata inaccessibile o estremamente lenta, con diversi utenti che hanno riportato caricamenti infiniti, altri messaggi di errore, segno evidente di un boom di richieste di disdetta concentrate nelle stesse ore. Precisiamo che gli aumenti al Game Pass della giornata di oggi sono stati piuttosto significativi: il piano Ultimate, che è l’unico a includere l’accesso ai titoli first-party Microsoft al lancio, è passato da 17,99 € a 26,99 € al mese, portando la spesa annuale a oltre 320 euro. 🔗 Leggi su Game-experience.it
