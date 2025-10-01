Xabi Alonso riceve in dono un pesce di gomma | il siparietto è virale

Dopo la partita di Champions League tra Kairat Almaty e Real Madrid, finita 5-0 per la squadra spagnola e illuminata dalla tripletta di Mbappé, la conferenza stampa si è animata con un bizzarro siparietto: un giornalista Kazako dona a Xabi Alonso un pesce di gomma che. parla! "Hala Madrid" dice il giocattolo, mentre il responsabile della comunicazione dei blancos tenta di nascondere l'oggetto sotto al tavolo. Di fatto, pare però che Xabi abbia gradito: il pesce di gomma ha trovato posto nel pullman del Real. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Xabi Alonso riceve in dono un pesce di gomma: il siparietto è virale

