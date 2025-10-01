X Factor 2025 iniziano i Bootcamp con un nuovo meccanismo | per passare alla fase successiva serve l’unanimità dei giudici

Torna giovedì 2 ottobre, su Sky e in streaming su Now, X Factor 2025. Dopo le Audizioni, che hanno visto decine di artisti portare sul palco i propri sogni e progetti musicali nel tentativo di conquistare i giudici, lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nel vivo: è tempo di Bootcamp. Per Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi comincia una nuova sfida, che sarà. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - X Factor 2025, iniziano i Bootcamp con un nuovo meccanismo: per passare alla fase successiva serve l’unanimità dei giudici

