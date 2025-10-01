WWE | Stephanie McMahon e Triple H alla Casa Bianca per promuovere l’uso dell’AI nella lotta al cancro pediatrico

Triple H e Stephanie McMahon sono stati avvistati alla Casa Bianca martedì, mentre il presidente Donald Trump firmava una serie di nuovi ordini esecutivi, tra cui uno incentrato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare il trattamento del cancro nei bambini. Stephanie non si è limitata a partecipare: è salita sul podio e ha pronunciato un discorso emozionante sul lungo impegno della WWE nella ricerca sul cancro pediatrico, citando il legame con Connor Michalek, il giovane fan della WWE che ha ispirato l’iniziativa Connor’s Cure: “I bambini non dovrebbero nemmeno sapere cos’è il cancro, figuriamoci doverlo affrontare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Stephanie McMahon e Triple H alla Casa Bianca per promuovere l’uso dell’AI nella lotta al cancro pediatrico

