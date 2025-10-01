WWE | Scelti capitani e team per i due match stile Survivor Series per lo speciale NXTvsTNA

NXT e TNA si preparano al loro evento combinato della prossima settimana che, come riportato in una news precedente, ha dovuto cambiare nome. Nessuna invasione da parte del roster TNA, ma in ogni caso tanta voglia di riprendersi i propri spazi e titoli dando una bella lezione ai giovani di NXT. Per l’occasione di questo evento combinato NXTvsTNA Showcase, la GM di NXT Ava e il direttore delle operazioni TNA Santino Marella hanno concordato due match stile Survivor Series tra i due roster. Questa notte sono stati nominati i capitani dei team che saranno composti da quattro atleti e a fine puntata c’è stato un Summit per annunciare i partecipanti e le partecipanti dei match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

