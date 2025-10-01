WWE | Rey Mysterio vicino al rientro dall’infortunio

Perdere WrestleMania, soprattutto a pochi giorni dall’evento e per colpa di un infortunio, è sempre un brutto colpo. Ed è proprio quello che è successo alcuni mesi fa a Rey Mysterio, costretto a saltare lo scontro con El Grande Americano (quando ancora c’era Chad Gable sotto la maschera) per un infortunio all’inguine, avvenuto non per qualche spot pericoloso, ma per un movimento “normale” che ha portato a una lesione. Approfittando dello stop forzato, in questi mesi Rey si è anche operato all’orecchio per ricostruire un timpano lesionato da tempo, rallentando così il suo rientro. Che però, finalmente, sembra essere alle porte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Rey Mysterio vicino al rientro dall’infortunio

WWE: Rey Mysterio potrebbe essere vicino al ritorno

La WWE prevede un ruolo di primo piano per Rey Mysterio - Rey Mysterio ha ufficialmente raggiunto l´ultima parte della sua carriera e le infortuni stanno rendendo il suo percorso più difficile, costringendolo a frequenti pause per curare il suo corpo e ... Secondo worldwrestling.it