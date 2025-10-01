L’episodio di ieri sera di NXT, ha svelato un’importante rivelazione, tutta incentrata su Lainey Reid e sul gruppo delle Fatal Influence. In origine, Reid avrebbe dovuto sfidare Sol Ruca per il WWE Speed Championship a No Mercy, ma il suo match è stato cancellato e al suo posto è subentrata Jaida Parker. Anche se Reid non è salita sul ring, ha comunque avuto un ruolo cruciale nell’evento, solo che i fan non se lo aspettavano affatto. In un segmento backstage a NXT, Lainey Reid ha confessato di essere stata la misteriosa donna mascherata che ha interferito nel match valido per l’NXT Women’s Title a No Mercy. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La misteriosa alleata di Jacy Jayne a No Mercy, finalmente smascherata a NXT