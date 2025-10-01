WWE | Josh Briggs domina ma Myles Borne approfitta di un colpo di scena e porta a casa la vittoria
Durante l’ultimo episodio di NXT si è svolto un match carico di azione che ha visto protagonisti Josh Briggs e Myles Borne, con un ritmo serrato e momenti spettacolari dall’inizio alla fine. Il match si apre con un classico Lock-Up, Briggs riesce a spingere Borne al tappeto. Borne reagisce subito e respinge Briggs, mostrando carattere. Briggs prova a chiudere con una Chokeslam, ma Borne sfugge e porta l’avversario in una Side Headlock. Briggs colpisce con una serie di pugni, ma sul tentativo di spallata Borne non riesce a spostarlo. I due finiscono faccia a faccia e Myles prende l’iniziativa con una European Uppercut seguita da un Belly-To-Back Suplex e un Elbow Drop che vale solo un conto di due. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
