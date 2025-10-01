Bianca Belair non ha più lottato dalla notte di WrestleMania 41, e ora il motivo è più chiaro: l’infortunio al dito riportato durante quell’evento continua a darle problemi e non esiste ancora una tempistica precisa per il suo ritorno alla WWE. Durante una recente intervista al Club 520 Podcast, Belair ha rivelato in modo spontaneo che l’infortunio non è ancora guarito, a mesi di distanza dal Triple Threat Match contro Rhea Ripley e IYO SKY: “Ho la fede nuziale sulla mano destra perché il dito sinistro è ancora rotto”. Un infortunio più grave del previsto tiene Bianca Belair lontana dal ring. Inizialmente la WWE si aspettava un rientro molto più rapido. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il dito rotto di Bianca Belair frena il rientro, tempi di recupero ancora incerti