Rimossi tutti i riferimenti al titolo originale dopo le critiche. La WWE ha ufficialmente modificato il nome dell’evento NXT previsto per il 7 ottobre. Lo show, inizialmente annunciato come “NXT Invasion”, è stato rinominato “NXT Showdown”. La compagnia ha rimosso tutti i riferimenti a “Invasion” dal suo sito web e dai materiali promozionali, riferendosi ora all’evento come “lo speciale della prossima settimana”. La conferma durante NXT. Durante il segmento di apertura dell’episodio di martedì di NXT, Santino Marella ha spiegato: “Questa non è un’invasion” e si è riferito all’evento come “uno showdown”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Cambia il nome delll’evento NXTvsTNA dopo le polemiche dei media israeliani