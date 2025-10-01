WWE | Buone notizie per Jade Cargill dopo l’impressionante taglio al viso di SmackDown
Arrivano aggiornamenti positivi sulle condizioni di Jade Cargill dopo il brutto taglio alla fronte subito durante il main event di SmackDown della scorsa settimana. Secondo quanto riportato da Mike Johnson di PWInsider Elite, durante Raw di lunedì scorso circolavano voci rassicuranti: la wrestler avrebbe avuto bisogno solo di punti di sutura per chiudere la ferita e non di chirurgia plastica, una notizia incoraggiante considerata la gravità del taglio che aveva impressionato i fan. L’articolo sottolinea che internamente c’è la speranza che Jade Cargill possa ottenere l’idoneità medica per tornare sul ring nel giro di qualche settimana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: buone - notizie
Aggiornamenti sul cast di Ted Lasso stagione 4: buone notizie per i fan
Buone notizie per Trebiano. Affidata la realizzazione del nuovo parcheggio
Rinvio del programma abc: buone notizie per il rookie, cattive per will trent
Buone notizie per i fantallenatori! Ci sono due recuperi nel Napoli di Conte. Buone sensazioni in vista della prossima giornata di campionato. - facebook.com Vai su Facebook
Settembre si conclude con buone notizie dalla ricerca. Dall'alimentazione alle neuroscienze, eccone alcune che abbiamo selezionato per voi. Informati e sostieni la ricerca su http://fondazioneveronesi.it - X Vai su X
WWE: L’incontro tra Jade Cargill, Tiffany Stratton e Nia Jax definito “il peggior match dell’anno” - Pioggia di critiche per quanto visto nel main event dell'ultima puntata di SmackDown, durante il match titolato ... Lo riporta spaziowrestling.it
WWE: L’arbitro Daphanie LaShaunn rompe il silenzio dopo l’errore a SmackDown - L’arbitro Daphanie LaShaunn ha rotto il silenzio dopo le numerose critiche ricevute in seguito a un errore commesso nel finale del main event di SmackDown. Riporta spaziowrestling.it