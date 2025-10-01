WWE | Buone notizie per Jade Cargill dopo l’impressionante taglio al viso di SmackDown

Arrivano aggiornamenti positivi sulle condizioni di Jade Cargill dopo il brutto taglio alla fronte subito durante il main event di SmackDown della scorsa settimana. Secondo quanto riportato da Mike Johnson di PWInsider Elite, durante Raw di lunedì scorso circolavano voci rassicuranti: la wrestler avrebbe avuto bisogno solo di punti di sutura per chiudere la ferita e non di chirurgia plastica, una notizia incoraggiante considerata la gravità del taglio che aveva impressionato i fan. L’articolo sottolinea che internamente c’è la speranza che Jade Cargill possa ottenere l’idoneità medica per tornare sul ring nel giro di qualche settimana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

