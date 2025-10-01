WWE | Aggiunto un match alla card NXTvsTNA Showdown Ethan Page affronterà un ex NXT

Zonawrestling.net | 1 ott 2025

WWE, nello specifico il roster di NXT, e la TNA si preparano allo speciale condiviso NXTvsTNA Showdown. Non più invasione, per via delle polemiche, ma una resa dei conti in cui gli atleti della TNA cercheranno di riguadagnare spazio e ottenere una parità di trattamento con i colleghi di NXT. Prima di questa notte erano già ufficiali due match stile Survivor Series, maschile e femminile, e una sfida tra campioni tag team con entrambi i titoli in palio. Un ulteriore match NXTvsTNa si è aggiunto questa notte e riguarda Ethan Page e il suo titolo Nordamericano. Un match atteso due anni. Ethan Page è uscito da No Mercy ancora campione nordamericano dopo aver sconfitto Tavion Heights al termine di una rivalità Canada vs Stati Uniti durata mesi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

