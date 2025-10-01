WTA Pechino 2025 risultati 1° ottobre | Emma Navarro elimina Iga Swiatek sarà derby con Jessica Pegula

Si completa il quadro degli ottavi di finale del tabellone principale di singolare femminile dei China Open 2025 di tennis: nel WTA 1000 di Pechino si disputano i match della parte alta del tabellone, mentre l’unica azzurra ancora in corsa, Jasmine Paolini, tornerà in campo domani nei quarti contro la statunitense Amanda Anisimova. Ci sarà un derby statunitense nei quarti di finale: Emma Navarro, numero 16, firma l’impresa di giornata ed elimina la numero 1 del seeding, la polacca Iga?wi?tek, sconfitta in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-0, e nel prossimo turno sfiderà la connazionale Jessica Pegula, numero 5, che piega in tre set la numero 23, l’ucraina Marta Kostyuk, battuta con lo score di 6-3 6-7 (4) 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

