Le storie dei fumetti Marvel continuano a sorprendere i lettori con sviluppi inaspettati e momenti di grande impatto. Recentemente, un evento cruciale ha visto la definitiva eliminazione di uno dei villain più odiosi dell’universo degli X-Men, segnando una svolta importante nel contesto narrativo della linea Ultimate. Questo articolo analizza i dettagli di questa vicenda, il suo significato e le implicazioni future per l’universo Marvel. wolverine ha eliminato omega red. la rivalsa dell’universo ultimate. Nel nuovo ciclo narrativo di Ultimate Wolverine #10, scritto da Chris Condon con disegni di Alex Lins, Bryan Valenza e la supervisione di Cory Petit, si assiste a un confronto tra gli eroi della resistenza (simili ai classici X-Men) e Omega Red, accompagnato da un esercito di Sentinelle e soldati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Wolverine sconfigge definitivamente omega red nell’ultimate universe