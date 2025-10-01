WOLFMAN Italia 2, ore 21.15. Con Benicio Del Toro, Anthony Hopkins e Emily Blunt. Regia di Joe Johnston. Produzione Usa 2010. Durata: 2 ore LA TRAMA Lawrence fa ritorno dopo anni alla tenuta di famiglia per scoprire la verità sulla sparizione del fratello. Mentre investiga viene morsicato da un mostruoso personaggio.In effetti un licantropo si aggira nella regione.Lawrence si accorge a poco a poco di stare diventando anche lui un uomo lupo. Ma prima scopre l'identità del mostro. Molto più vicino a lui di quanto credesse. PERCHÈ VEDERLO Perché Joe Johnston, un grosso mestierante (suo è il western sahariano "Inferno di fuoco") rinverdisce efficacemente la leggenda dell'Uomo Lupo, nata al cinema settanta anni prima (con Lon Chaney jr). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Wolfman", Joe Johnston rinverdisce la leggenda dell'Uomo Lupo