wisteria un film tutto seravezzino vince il parma music festival

Hanno raccontato l’urlo silenzioso "intenso e disturbante" di tante donne chiuse nei manicomi. Un team seravezzino si è aggiudicato alla Casa della Musica a Parma, la vittoria della XIII edizione del "Parma international film music Festival" per il film Wisteria, partecipante nella sezione Dance Award. Un prestigioso riconoscimento sul territorio, distinguendosi tra importanti produzioni, numerosi artisti e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Le immagini sono state girate da Luca Romano (fotoamatore e videomaker per passione originario di Massa), e Stefania Baldacci (fotografa amatoriale, vicepresidente del Gruppo Fotografico Iperfocale di Pietrasanta, coorganizzatrice del festival della fotografia Riomagno Foto Incontri), con la coreografia e la magistrale interpretazione estemporanea di Angelica Stella, titolare dello studio Personal Pilates di Seravezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

