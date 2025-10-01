Winx Club | The Magic is Back la recensione | un reboot che parte con la magia giusta

Le fate più famose dell'animazione italiana, create da Iginio Straffi, rinascono in versione 3D su Rai e Netflix. Tecnicamente c'è qualche passo falso, ma la storia cattura. Dopo il tour negli Studi Rainbow ad Ancona, e la presentazione in pompa magna a Roma in un'atmosfera decisamente fatata, è tempo di messa in onda televisiva. Winx Club: The Magic is Back il reboot pensato da Iginio Straffi propone le famose fate ad una nuova generazione di fan. Innanzitutto occhio alla programmazione: la serie debutta in anteprima esclusiva italiana il 1° ottobre su Rai2, all'interno del nuovo spazio mattutino di Rai Kids, con i primi 13 episodi (uno al giorno dal lunedì al venerdì). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Winx Club: The Magic is Back, la recensione: un reboot che parte con la magia giusta

In questa notizia si parla di: winx - club

Winx Club: The Magic Is Back – Il ritorno magico su Netflix dal 2 ottobre

Winx Club: The Magic Is Back – Il ritorno magico su Netflix dal 2 ottobre

Tornano le fatine, il trailer di 'Winx Club: The Magic Is Back'

Rai2. . The Winx are back! It's time to spread your wings and return to Alfea The magic of Winx Club lands with a PREMIERE on Rai2 and RaiPlay October 1! Le Winx sono tornate! È tempo di spiccare il volo e tornare ad Alfea Dal 1° ottobre sono in PR - facebook.com Vai su Facebook

Winx Club: The Magic is Back, oggi in anteprima su Rai 2 e poi anche su Netflix - Winx Club: The Magic is Back debutta in anteprima nazionale il 1° ottobre su Rai 2, mentre dal 2 ottobre su Netflix è disponibile su Netflix: la sigla è cantata da Clara. Segnala msn.com

Winx Club: The Magic is Back, la recensione: un reboot che parte con la magia giusta - Le fate più famose dell’animazione italiana, create da Iginio Straffi, rinascono in versione 3D su Rai e Netflix con Winx Club: The Magic is Back. Come scrive movieplayer.it