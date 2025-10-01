ROMA – WindTre rafforza il proprio impegno al fianco della Pubblica Amministrazione locale, supportando le municipalità nell’affrontare le sfide legate alla trasformazione digitale e allo sviluppo di infrastrutture tecnologiche avanzate. In questo contesto nasce PA Academy, il nuovo percorso formativo dedicato alla forza vendita di WINDTRE Business, con l’obiettivo di accrescere e certificare le competenze necessarie per operare efficacemente nel mercato della Pubblica Amministrazione. PA Academy è il primo programma WINDTRE Business pensato specificamente per questo settore, progettato in collaborazione con esperti del mondo PA. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - WindTre lancia PA Academy, il nuovo programma di formazione per la propria forza vendita dedicata alla Pa locale