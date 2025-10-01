WiiU Enhanced vWii evWii 0.3 | Migliora la tua esperienza di gioco su vWii

Se sei un utente Wii U che utilizza ancora con piacere la modalità vWii (Virtual Wii) per giocare ai tuoi titoli Wii preferiti o per usare homebrew, allora  Enhanced vWii (evWii)  è un plugin Aroma che fa assolutamente al caso tuo. Creato dallo sviluppatore GaryOderNichts, evWii è un plugin semplice ma potente che ha un obiettivo chiaro: risolvere alcune delle limitazioni più fastidiose imposte dalla vWii di Nintendo, offrendo all’utente un controllo maggiore e un’esperienza di gioco migliorata. Cos’è esattamente evWii?. Enhanced vWii è un plugin per l’ambiente  Aroma  che opera in modo subdolo e intelligente: invece di agire direttamente nella vWii, applica le sue modifiche  prima  che essa venga avviata, mentre il sistema è ancora in modalità Wii U. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

