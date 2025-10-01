Wicked 2 | anticipazioni sui momenti chiave del Mago di Oz

La promozione di Wicked: For Good da parte di Universal Pictures si intensifica, con particolare attenzione alle connessioni tra il film e la trama classica de Il Mago di Oz. Tra teaser e anticipazioni, si delineano dettagli sulla narrazione e sui personaggi principali, creando aspettative elevate per questa seconda parte della saga cinematografica. le anticipazioni dal nuovo teaser di Wicked: for good. Nel recente teaser pubblicato, si evidenzia come Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) siano entrambe pronte a svolgere ruoli fondamentali nei momenti chiave della storia originale. La scena mostra le due protagoniste mentre si preparano ad affrontare le sfide che le attendono, mentre tutto sembra andare al suo posto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Wicked 2: anticipazioni sui momenti chiave del Mago di Oz

Wicked parte 2: novità e anticipazioni da non perdere

