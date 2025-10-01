WhatsApp lancia le foto animate | cosa sono e come funzionano Live Photo e Motion Photo

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un post sul suo blog ufficiale, WhatsApp ha annunciato l'arrivo di una nuova funzionalità che dovrebbe presto permettere agli utenti iOS e Android di condividere foto in movimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: whatsapp - lancia

La Russia lancia Max, il rimpiazzo di WhatsApp già obbligatorio per tutti i dispositivi

WhatsApp lancia l’incognito: addio occhi indiscreti. Scopri come funziona

Su WhatsApp arrivano le foto animate di iPhone e Android - WhatsApp introduce il supporto per Live Photo e Motion Photo permettendo di condividere immagini animate con audio e movimento. Da msn.com

whatsapp lancia foto animateWhatsApp introduce Live Photos e Motion Photos senza perdere qualità: addio immagini statiche - WhatsApp introduce il supporto per Live Photos su iOS e Motion Photos su Android, consentendo di condividere immagini animate con audio senza perdita di qualità. Lo riporta hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Lancia Foto Animate