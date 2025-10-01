WhatsApp lancia le foto animate | cosa sono e come funzionano Live Photo e Motion Photo

In un post sul suo blog ufficiale, WhatsApp ha annunciato l'arrivo di una nuova funzionalità che dovrebbe presto permettere agli utenti iOS e Android di condividere foto in movimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: whatsapp - lancia

La Russia lancia Max, il rimpiazzo di WhatsApp già obbligatorio per tutti i dispositivi

WhatsApp lancia l’incognito: addio occhi indiscreti. Scopri come funziona

WhatsApp lancia la funzione che facilita la vita: dopo anni di attesa è realtà http://dlvr.it/TNPC39 - X Vai su X

Meta lancia la traduzione istantanea dei messaggi su WhatsApp: inizialmente 19 lingue su iPhone e 6 su Android. Una novità che abbatte le barriere linguistiche e tutela la privacy ? https://l.euronews.com/gDRS - facebook.com Vai su Facebook

Su WhatsApp arrivano le foto animate di iPhone e Android - WhatsApp introduce il supporto per Live Photo e Motion Photo permettendo di condividere immagini animate con audio e movimento. Da msn.com

WhatsApp introduce Live Photos e Motion Photos senza perdere qualità: addio immagini statiche - WhatsApp introduce il supporto per Live Photos su iOS e Motion Photos su Android, consentendo di condividere immagini animate con audio senza perdita di qualità. Lo riporta hwupgrade.it