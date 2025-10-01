Arezzo, 1 ottobre 2025 – La diffusione del West Nile in Valdichiana Aretina, con casi autoctoni già accertati a Cortona e in altri comuni della zona, ha acceso i riflettori delle istituzioni. A fianco dei Comuni, della Azienda USL Toscana Sud Est e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, anche il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno è sceso in campo per contrastare la proliferazione delle zanzare responsabili della trasmissione della febbre del Nilo. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo congiunto, a Cortona, partendo dalle aree considerate più critiche, sulla base della mappatura elaborata da Azienda USL Toscana Sud Est e Istituto Zooprofilattico, che hanno incrociato i dati sanitari con le abitudini delle persone colpite dal virus. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - West nile: il Consorzio fa squadra con Comuni, Asl e istituto zooprofilattico per contenere la diffusione del virus in Valdichiana