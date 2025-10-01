West and Soda | ha 60 anni il capolavoro animato di Bruno Bozzetto

Insieme parodia e omaggio del genere western, uscito il 1° ottobre 1965, il lungometraggio West and Soda non è invecchiato di un secondo dopo 60 anni: il film di Bruno Bozzetto rimane una pietra miliare dell'animazione italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - West and Soda: ha 60 anni il capolavoro animato di Bruno Bozzetto

Sessant'anni fa «West and Soda», primo lungometraggio animato di Bruno Bozzetto: parodia, omaggio, citazione e rivisitazione surreale del western classico - Leggenda narra che Adriano Celentano, nella prima settimana di programmazione a Milano (ottobre 1965), fosse tornato a rivederlo al cinema Arlecchino per diversi giorni di fila ... Secondo corriere.it