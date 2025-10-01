WEC Toyota prepara la rivincita nel 2026 aggiornando la propria GR010 Hybrid
A sorpresa, Toyota GR ha confermato che aggiornerà in modo significativo la propria GR010 Hybrid in vista della prossima stagione del FIA World Endurance Championship. Il marchio giapponese, il più vincente della storia della serie, effettuerà tra pochi giorni una serie di test in Francia a Le Castellet in vista del debutto del prossimo marzo in Giappone. Secondo quanto affermato da Kazuki Nakajima ai media locali presenti al Fuji, dichiarazioni poi riportate da Motorsport.com, il marchio userà almeno un ‘Joker Evo’ nei prossimi mesi. L’update riguarda differenti aspetti del prototipo, guardando le prime immagini che arrivano direttamente da Toyota si tratta in primo luogo di un’ottimizzazione dell’aerodinamica Coming soon. 🔗 Leggi su Oasport.it
