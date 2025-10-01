Le Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo rappresentano un motore di crescita del Gruppo, contribuendo per il 42 per cento al suo risultato corrente lordo (considerando anche la quota di Banca dei Territori): si tratta di attività sempre più rilevanti, anche alla luce degli attuali trend demografici, sociali ed economici, e considerando che il risparmio privato rappresenta un elemento distintivo nell’economia italiana. In particolare la creazione del Polo del Wealth Management, che unisce fabbriche prodotto con reti di consulenti finanziari e private banker, ha portato a €909 mld l’AUM al 30 giugno 2025, che ne fanno il leader in Italia e un top player in ambito europeo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo: il successo dell’hub integrato