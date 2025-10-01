Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo | il successo dell’hub integrato
Le Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo rappresentano un motore di crescita del Gruppo, contribuendo per il 42 per cento al suo risultato corrente lordo (considerando anche la quota di Banca dei Territori): si tratta di attività sempre più rilevanti, anche alla luce degli attuali trend demografici, sociali ed economici, e considerando che il risparmio privato rappresenta un elemento distintivo nell’economia italiana. In particolare la creazione del Polo del Wealth Management, che unisce fabbriche prodotto con reti di consulenti finanziari e private banker, ha portato a €909 mld l’AUM al 30 giugno 2025, che ne fanno il leader in Italia e un top player in ambito europeo. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: wealth - management
Banca Ifis, offerta da €20 mln per acquisire il 100% di Euclidea SIM e rafforzare i servizi digitali e di wealth management
Mediobanca-Caltagirone, scontro sull’Ops per Banca Generali: in gioco accordi con Generali e strategie per il wealth management
Mediobanca-Caltagirone, scontro sull’Ops per Banca Generali: in gioco accordi con Generali e strategie per il wealth management
Cristiano Gentile - Azimut Wealth Management - facebook.com Vai su Facebook
Intesa Sanpaolo corre sul wealth management: 909 miliardi in gestione, niente blitz su Generali https://f.mtr.cool/xjiiqtlbhd #IntesaSanpaolo #economymagazine - X Vai su X
Intesa Sanpaolo con polo wealth management gestisce 909 miliardi della clientela - È quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione dei risultati semestrali, dei progetti e delle strategie delle Wealth Management Divisions ... milanofinanza.it scrive
Intesa Sanpaolo, la divisione Wealth Management arriva a 909 miliardi di masse gestite - Abbiamo degli spazi di crescita senza creare turbolenze su temi dove stanno lavorando altri» ... Da corriere.it