wayward la serie thriller di successo su netflix spiegata

wayward su Netflix: analisi di una serie che unisce mistero, traumi e polemiche. La piattaforma di streaming Netflix ha recentemente arricchito il suo catalogo con Wayward, una miniserie che si distingue per la sua narrazione intensa e per i temi delicati trattati. Questa produzione rappresenta un cambio di rotta rispetto alle precedenti interpretazioni dell'attrice e comica Mae Martin, portandola a esplorare nuovi generi come il thriller psicologico e il teen drama. La serie, composta da otto episodi disponibili in blocco dal 25 settembre 2025, si concentra su aspetti oscuri della società e sulle conseguenze dei traumi adolescenziali.

